Van'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında annesi ile birlikte pazara gidip geldikten sonra ortadan kaybolan Serkan Taşdeniz (13) isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel haber sitelerine göre, annesi ile birlikte mahallede kurulan pazara gidip gelen küçük çocuk daha sonra ortadan kayboldu. Küçük çocuğu her yerde arayan ailesi bulamayınca durumu Jandarmaya bildirdi.

Jandarma tarafından başlatılan geniş çaplı arama sonucu Serkan Taşdeniz’ın cansız bedenine evlerinin yakınındaki Yaylaboğazı ( Xilxila) dere yatağında ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Taşdenizin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (MA)