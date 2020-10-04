Van'da ihbar sonrası durdurulan minibüste 72 sığınmacı bulundu, sığınmacılardan ikisi havasızlıktan yaşamını yitirdi

Van'da jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine durdurduğu araçta 72 sığınmacı bulundu. Araçta ayrıca havasızlıktan ve sıkışıklıktan dolayı 2 göçmenin yaşamını yitirdiği belirlendi.

HaberTürk'ten Meral Yıldız'ın haberine göre, jandarma ekipleri, İpekyolu ilçesi Köşebaşı - Bostaniçi mahalleleri güzergahında S.B. idaresindeki 65 AAS 904 plakalı minibüsü sabah 05.05 sıralarında durdurdu.

Durdurulan araçta 2'si havasızlık ve sıkışmadan ölen 72 sığınmacı bulundu. Araca öncülük ve gözcülük yapan, organizatör Ç.Ö., Ş.H., H.Ö. ile 3 araç daha yakalandı. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.