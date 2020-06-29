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Van’da EYP'li saldırı: 1 yaralı

29 Haziran 2020 23:53

Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır" denildi.

Van’da meydana gelen EYP’li saldırıda 1 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırıyla ilgili Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Çaldıran ilçesi Yukarıyanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkiinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile saldırı düzenlenmiştir.

Olayda bir korucu ayağından yaralanmıştır. Yaralı Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk tedavisinden sonra helikopterle YYÜ Hastanesine sevk edilmiştir.

Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır. "

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