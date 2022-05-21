Van'da deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">Van'ın Çaldıran ilçesinde deprem meydana geldi.</span></p>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken AFAD 3.9 olarak kaydetti. Verilere göre </span><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">deprem saat 23.41'de</span><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"> meydana geldi.</span></p>\n</body>\n</html>