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Gündem

Van'da deprem

21 Mayıs 2022 00:12

Van'ın Çaldıran ilçesinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken AFAD 3.9 olarak kaydetti. Verilere göre deprem saat 23.41'de meydana geldi.

depremvanafadkandilli rasathanesiçaldıran
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