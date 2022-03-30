Van'da dağlık bölgede kayak yapan İtalyan ekibin 4 üyesi çığ altında kaldı

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında dağda kayak yapan 12 kişilik İtalyan ekibin 4 üyesinin çığ altında kaldığı, arkadaşları tarafından kurtarılan dağcılardan birinin ayağının kırıldığı bildirildi.
Olayın bildirilmesinin ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı helikopterle bölgeye yönlendirilen AFAD ve UMKE ekipleri, yaralanan 61 yaşındaki dağcı Paola Favero'yu olay yerinden alarak Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına getirdi.
Burada bekleyen sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı dağcı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerinde yaşananlar jandarma ekiplerince görüntülendi.(AA)