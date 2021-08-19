Van'da CHP'li 3 ilçe başkanı görevinden istifa etti

Van'da CHP Tuşba İlçe Başkanı İzzet Kartal, İpekyolu İlçe Başkanı Sıracettin İldeş ve Özalp İlçe Başkanı Serdar Toker'in görevden alınmasına tepki gösteren CHP Muradiye İlçe Başkanı Nurettin Beyaz, Gevaş İlçe Başkanı Musa Baran ve Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldızbaş, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İpekyolu İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamayı okuyan CHP Muradiye İlçe Başkanı Nurettin Beyaz, iki ay önce eski İl Başkanı Mehmet Kurukçu'nun istifa ettiğini hatırlatarak, 10 yıl partiye emek veren bir il başkanın istifasının kabul edilmesinden dahi rahatsızlık duyduklarını söyledi. İlçe başkanları olarak aynı gün istifa edeceklerini ancak eski Başkan Kurukçu'nun buna müsaade etmediğini ifade eden Beyaz, “Eski il başkanımız, ‘Asla istifa etmeyeceksiniz ve partimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz' demişti. Şimdiki geçici il başkanı, atandığı 70 günlük süre zarfında bir kere bile biz ilçe başkanları ile toplantı yapmadı. Hep dışlandık, programlara davet edilmedik. Gelen ekibin partiyi büyütmeye değil, aslında bölmeye geldiğini fark ettik ama yine de partimiz zarar görmesin diye çalışmalarımıza devam ettik” dedi.

"Parti üyesi olmayan insanlar, şu an CHP Van'ı yönetiyor"

CHP'ye yaklaşık 7 yıldır emek verdiklerini aktaran Beyaz, “10 yıldır partiye uğramayan, parti üyesi olmayan insanlar, şu an CHP Van'ı yönetiyor. Bizim emeğimiz göz ardı edilip dışlanıyoruz. Özellikle 7 yıl önce görevden alınan ve 7 yıldır partinin kapısını açmayan, partiyi 8 sefer mahkemelere veren kişilerin yönetimde olmasından da aşırı rahatsızlık duyduk. Bardağı taşıran son damla ise İpekyolu, Tuşba ve Özalp ilçe başkanlarımızın görevden alınıp, yerlerine başkalarının atanması oldu. Bu gerekçe ile bizler Muradiye, Gevaş ve Saray ilçe başkanları olarak bugün itibarı ile ilçe başkanlıkları görevlerimizi bırakıyoruz. Ancak parti içerisinde, tüzük kuralları çerçevesinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. CHP Van ilimize atanan geçici il yönetiminin yanlış bir karar olduğunu ve ilçeler hakkında verilen kararların yanlış olduğunun da altını çizerek belirtmek istiyoruz. Şunu da belirtmek istiyoruz ki, bizler Genel Başkanımızı seviyor, partimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Yeni yönetim bizimle çalışmak istemiyor"

Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ziyareti sırasında düzenlenen toplantılara kentteki STK ve önemli oda başkanlarının neden çağrılmadığı sorusu üzerine Başkan Beyaz, “Partiyi yöneten arkadaşların eksikliğidir. Genel Başkanımızın ziyaretlerine destek olduk ama maalesef otelde yapılan toplantılarda STK'lar yoktu, kentin ileri gelenleri yoktu, aşiret reisleri yoktu, imamlar yoktu, muhtarlar yoktu. Hepsinden ziyade ilçe başkanları bile toplantılara alınmadı. O günden sonra arkadaşlarımızla oturduk ve konuştuk. Yeni yönetim bizimle çalışmak istemiyor dedik ve böyle bir karara vardık” diye konuştu. (İHA)