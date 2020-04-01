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Van'da bir kişi Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

01 Nisan 2020 07:09

Van'da Koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan G.S. (70) hayatını kaybetti.

G.S. ve eşi M.S. bir hafta önce İstanbul'da yakınlarının düğününe katıldıktan sonra ilçeye döndüler. İstanbul'dan geldikleri için evde gözetim altına alındıktan sonra G.S. ve eşi M.S.'den tahlil alındı. Kronik hasta olan G.S.'nin eşi M.S., gribal enfiksiyonunda dolayı hastaneye kaldırdı. Evde karantina altında bulunan G.S.'nin sonuçları pozitif çıkınca Van'a sevk edildi. G.S., tedavi altında tutuldugu hastaneye bu gece hayatını kaybetti.

G.S.'nin eşi M.S. ve oğlu da karantina altında olduğu belirtildi.

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