Van'da batan teknede yaşamını yitiren sığınmacıların sayısı 39'a yükseldi

Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve 60 sığınmacıyı taşıdığı tahmin edilen teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden sığınmacıların sayısı 39'a yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti

Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cansız bedenler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediliyor.