Van'da kurtarma çalışmalarına çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi; İçişleri Bakanlığı felaketi araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirdi

Van Bahçesaray ilçesinde bir minibüsün üzerine düşen çığın altında kalan vatandaşları arayan arama kurtarma ekibinin üzerine çığ düşmesi sonucu toplam 41 kişinin yaşamını yitirdiği felakette arama kurtarma çalışmaları kar yağışını başlamasıyla ara verildi. Bölgede çığ tehlikesiyle sürüyor. İçişleri Bakanlığı, bölgeye incelemeler yapmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Salı (4 Şubat 2020) günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında ikinci bir çığ felaketi yaşanmış, kurtarma ekibi çığ altında kalmıştı. Şimdiye kadar 41 kişi yaşamını yitirdi.

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar’ın yaşanan faciadan yaralı olarak kurtulmasının ardından yerine görevlendirilen AFAD Muş İl Müdürü Veysi Ateş koordinatörlüğündeki arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir’e ulaşmak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı AKP Van eski Milletvekili Gülşen Orhan da çığ altında kalmış, yaralı şekilde kurtarılmıştı. Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ise çığ altında kalarak yaşamını yitirmişti.

AFAD'dan açıklama: 41 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı

Afet ve Acili Durum Başkanlığı da (AFAD), Van'da meydana gelen çığ faciasında 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, 84 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

AFAD, Van - Bahçesaray karayolunun Karabet geçidi mevkiinde meydana gelen çığ faciasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin yaralandığının belirtildiği açıklamada, çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü ile Birlik müdürünün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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