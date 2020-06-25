Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'da Özalp'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, depremde 5 kişi hafif yaralandığını açıklandı.

Elaçmaz Mahallesi’nde bazı evler hasar gördü. Bölgeye AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Saat 13.03'te gerçekleşen depremin derinliği 6.96 kilometre. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Van Valisi: Bildirilen hasar yok

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Merkez üssü Özalp ilçemiz olan 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. İlk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum yok, ekiplerimiz mahallelerde taramalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu: Sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor, köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir" paylaşımını yaptı.

Van 100. Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Azad Sağlam, “Çok büyük deprem değil ama merkezde de şiddetlice hissettik. Bu tür depremler batıya doğru devam edecek. Artçı sarsıntılar bitene kadar eve girmeyin” diye konuştu.

Bilim Akademisi Üyesi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar merhaba, kısa süre önce Van-Özalp çevresinde 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Erciş Fayının doğuya doğru uzantısı ve Hasan-Timur fay zonunun güneyinde meydana geldi. Hatırlarsanız, bir müddet önce bu faylarla Başkale fayının kesim bölgesinde ve Türkiye-İran sınırında çok sayıda depremler oluyordu. Ben de o zaman stres transferini gözeterek teweetlerimde Van yöresine dikkat diyordum. Sanıyorum bu deprem sözünü ettiğimiz etkileşimin sonucu olmalı." düşüncesini dile getirdi.

CNN Türk canlı yayına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “5’i geçen depremlerde Doğu Anadolu’da evler yıkılabiliyor. Bundan depremi sorumlu tutamayız. 5.4 büyüklüğünde depreminde bile bir sıkıntı yaşayabiliriz. Büyük Van depreminin doğusuna denk geliyor. Başkale fayınında da kuzeyine denk geliyor. Burada bir hareketlilik vardı zaten, artçıları izleyip yeni yorum yapabiliriz. Artçılar bir hafta sürebilir.” yorumunu yaptı.