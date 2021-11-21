Van'da 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van Başkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, kaçak akaryakıt satışı yapılacağı bilgisine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 20 Kasım 2021 tarihinde 3 iş yerinde yapılan arama sonucunda 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirilmiştir. Bölgemizde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.