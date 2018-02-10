T24 LogoT24 Logo
Spor

Van Büyükşehir Belediyespor: 1 - Yeşil Bursaspor: 0

STAT: Atatürk HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Otyakmaz, Hüseyin Can VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin, Serdar Cansu, Muhammet Serdar Yazıcı, Fahrettin Bıyıklı, Mutlu İlengöz, Burak Yılmaz, Gökhan Çakır (temel dk

10 Şubat 2018 20:35

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Otyakmaz, Hüseyin Can
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin, Serdar Cansu, Muhammet Serdar Yazıcı, Fahrettin Bıyıklı, Mutlu İlengöz, Burak Yılmaz, Gökhan Çakır (temel dk. 82), Tayfun Aydoğan, Emrah Tacir, Baran Basut (Haydar dk. 54), Gökhan Ünal (Ömer Çetinbaş dk. 70)
YEŞİL BURSASPOR: Volkan Tercan, Kadir Turhan, Berke Sağkan (Berke dk. 82), Ömer Çoban, Furkan Emre Ünver (Ekrem dk. 32), Fatih Şen, Hakan Yavuz, Turgay Meşekoharan (Doğan dk. 62), Ozan Karabacak, Arif Şahin Berat Jonathan Ustabaşı
GOL: Emrah Tacir (dk. 45) (Van Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Muhammet Serdar Yazıcı (Van Büyükşehir Belediyespor), Kadir Turhan, Ekrem (Yeşil Bursa)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup mücadelesinde Van Büyükşehir Belediyespor, evinde Yeşil Bursaspor\'u 1-0 mağlup etti.

VAN / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

STAT Atatürk HAKEMLER Mustafa Hakan Belder Hüseyin Otyakmaz Hüseyin Can VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Onur Bilgin Serdar Cansu Muhammet Serdar Yazıcı Fahrettin Bıyıklı MutluBurak Yılmaz GökhanTayfun Aydoğan Emrah Tacir Baran Basut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24