Van Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; DBP'li başkan gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'terör' soruşturması doğrultusunda DBP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ile 4 belediye yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyon başlattı. Belediye başkanı yerine Van Valisi İbrahim Taşyapan vekil olarak atandı.

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediye başkanı Bekir Kaya, İpekyolu İlçesi’ndeki evine giden ekipler tarafından alınarak belediyeye götürüldü. Burada bir süre tutulan Başkan Kaya gözaltına alındı.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin evleri ile belediye hizmet binasında aramaların sürdüğü öğrenildi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, 7 Haziran 2012'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında partili yöneticilerin de bulunduğu 12 şüpheliyle tutuklanmıştı. Bu soruşturma kapsamında hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Kaya, 4 Ocak 2016 tarihinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.