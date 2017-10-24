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Ekonomi

Van Büyükşehir Belediyesi'nden 3 milyon liralık tasarruf

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi'nin 9 ayda yaklaşık 3 milyon liralık yakıt ve yedek parça tasarrufu sağladığı belirtildi

24 Ekim 2017 16:46

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 ayda yaklaşık 3 milyon liralık yakıt ve yedek parça tasarrufu sağladığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı\'nın Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetimden 749 milyon 166 bin lira borçla devraldığı belediyenin, yaptığı işleri de ikiye katladığı belirtildi.
Edremit İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 14 atölyenin bulunduğu ve 60 personelin çalıştığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi\'nin Başkanı Selim Elhansu, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Elhansu, \"Belediye envanterine kayıtlı toplamda 516 araç ve iş makinemiz bulunmaktadır. Bunların 126 tanesi iş makinesi diğerleri ise kamyon ve binek grubundan oluşmaktadır. Bu araçlarımızın tamamına yakının bakım onarım ve tamiratları mevcut atölyelerimizde yapılmaktadır. Ayrıca bu araçların tamamının yakıt ikmalleri de burada yapılmaktadır\" dedi.
Önceki döneme göre, 9 aylık bir süreçte 602 bin litrelik yakıt tasarrufu sağladıklarını da belirten Elhansu, \"Bu da yaklaşık olarak 21 tankere tekabül ediyor. Yedek parça kısmında ise 711 bin TL değerinde yedek parça tasarrufu sağladık. Bu 9 aylık süre içerisinde mevcut 14 atölyemizde 5 bin 300’ün üzerinde iş ürettik. Yapmış olduğumuz 602 bin litrelik yakıt tasarrufun parasal değeri 2 milyon TL’nin üzerindedir. Ayrıca geçmiş dönemlere nazaran iş gücümüzde de yaklaşık 600-700 kalem bir artış sağladık\" diye konuştu.
Kısıtlı imkanlara rağmen söz konusu hizmetleri yürüttüklerini ifade eden Daire Başkanı Selim Elhansu, bu hizmetlerin yürütülmesine destek sağlayan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'na teşekkür etti.

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