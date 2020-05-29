Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanan Vali Mehmet Emin Bilmez: ‘Bulaş’ sokakta değil, evde oluyor

Van’da şu anda 480 Koronavirüs vakası var. Tespitlere göre bunların yarısından çoğu, cenazeler sonrası yapılan taziye ziyaretleri sonunda oluştu. Bugüne kadar 66 bin kişi karantinaya alındı, halihazırda ise 18 bin kişi karantina altında. Bütün bunlara rağmen Van’dan her hafta ilginç bir korona vakası haberi medyaya yansımaya devam ediyor. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyım atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, " Van’da ‘bulaş’ sokakta değil, evde oluyor" dedi.

Çekirdek ailelerde en az 15-20 kardeş olduğunu; tüm aile bir araya gelince insan sayısının 3-4 katına çıktığına dikkati çeken Bilmez, "Biri pozitifse, tüm aileye yayılıyor" diye konuştu.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Van'da şehir dışından gelenleri ve vakaları bildirmediği için 3 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı. Van Valiliği “ilginç” vakaları basın aracılığıyla duyurmaya başladı. Bunun olumlu sonuçları da oldu. Bir vatandaş İstanbul’dan gelen yeğenin bulunduğu otobüsü ihbar etti. O otobüste 7 vaka tespit edildi. Vali Bilmez, halkına güvendiğinin altını çizerek, "Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. Sağlık ve güvenlik birimlerinin özveriyle verdikleri bu mücadeleye şehir insanın kurallara uyarak katkıda bulunması gerekiyor. Bunu ancak hep birlikte yenebiliriz" diye konuştu.