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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya tutuklandı

Gözaltına alınan Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı

18 Kasım 2016 11:02

Gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ile mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 1'i, "PKK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklandılar.

Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, adliyeye kelepçeyle getirildi!

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye getirilen Kaya ve 4 belediye yetkilisi, savcılık tarafından sorgulandı.

Savcılık, Bekir Kaya ve Peyzaj Mimarı Zelal Tanlı'yı tutuklanmaları, diğer 3 şüpheliyi ise "adli kontrol hükümlerinin uygulanması" talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Kaya ve Tanlı, "PKK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekir Kaya ile 4 belediye yetkilisi hakkında terör soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine eş zamanlı operasyon başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kaya ile diğer 4 şüpheliyi dün sabah gözaltına almıştı. Daha sonra Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

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