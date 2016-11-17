Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, adliyeye kelepçeyle getirildi!

Van'da bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya akşam saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Kaya adliyeye elleri kelepçeli halde getirildi.
Başkan Kaya, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra elleri kelepçeli olarak, geniş güvenilk önlemleri altında yanındaki 4 kişyel adliyeye getirildi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Van Valisi İbrahim Taşyapan vekil olarak atanmıştı.
Kaya, 2014 yerel seçimlerinde halkın yüzde 52.11'inden oy alarak belediye başkanı seçilmişti.