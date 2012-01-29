Van bu sefer de 4.4'le sallandı

T24 - Van'da merkez üssü Akçift köyü olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 06.14'de merkez üssü Van Akçift köyü olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 38,82 enlem ve 45,59 boylamında 5 kilometre derinlikte gerçekleşen orta büyüklükteki deprem, Van merkez ve Erciş ilçesinde hissedildi.



Sabah 05.22'de merkez üssü yine Akçift köyü olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.



