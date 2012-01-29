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Yaşam

Van bu sefer de 4.4'le sallandı

Van'da merkez üssü Akçift köyü olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Ocak 2012 02:00

T24 - Van'da merkez üssü Akçift köyü olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 06.14'de merkez üssü Van Akçift köyü olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 38,82 enlem ve 45,59 boylamında 5 kilometre derinlikte gerçekleşen orta büyüklükteki deprem, Van merkez ve Erciş ilçesinde hissedildi.


Sabah 05.22'de merkez üssü yine Akçift köyü olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

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