Van bu kez de 4,9'la sallandı

T24 - 7.2 büyüklüğündeki depremle büyük yıkıma uğrayan Van'da 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.





Yaklaşık 4 ay önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremle yerle bir olan Van'da öğle saatlerinde bir sarsıntı daha oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 11.57'de merkez üssü Adıgüzel olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.



Orta büyüklükteki deprem 38.69 enlemi ve 43.45 boylamında gerçekleşti.



23 Ekim'de kentte 7.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu depremin ardından 9 Kasım'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.



Depremlerde 600'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.





