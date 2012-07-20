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Yaşam

Van bu kez de 4.4'le sallandı

Van'da merkez üssü Gülsünler köyü olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

20 Temmuz 2012 23:59

Van'da akşam saatlerinde merkez üssü Gülsünler köyü olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 19.20'de gerçekleşen depremin derinliği 3.9 km olarak ölçüldü.

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanın olmadığı sarsıntı, halk arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Çevre ilçe ve köylerde de hissedilen depremin ardından saat 19.24'te 2.7 ve 19.51'de 2.6 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi.

 

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