Van bu kez 4.7'yle sallandı

Yaklaşık 6 ay önce 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Van’da, 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Ekim ayında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremle büyük yıkıma uğrayan Van, öğle saatlerine yine sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Van'ın Akçift Köyü olan depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

Saat 15.07'de meydana gelen depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu açıklandı.



Panik var, hasar yok

Van merkez, Erciş, Muradiye ve çevre köylerde hissedilen depremde kısa süreli bir paniğin oluştuğu kaydedildi.

Akçift Köyü Muhtarı Halis Eryiğit, ''Köyümüzde 23 Ekim ve 9 Kasımdaki depremlerde ağır hasar oluşmuştu. Köylülerin büyük bir çoğunluğu konteynerlerde kalıyor. Herhangi bir can kaybı ve hasar yok '' dedi.



Kenti yerle bir eden deprem

Van'da 23 Ekim'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu depremin ardından 9 Kasım'da 5.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanmıştı.

600'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bu iki depremin ardından çok sayıda sarsıntı meydana gelmişti.