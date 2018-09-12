Van BŞB. - Sarıkamış Gençlerbirliği Spor: 2-0

Arif KARAKAŞ / VAN (DHA)

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Mehmet Özer (xx), Mehmet Şengül (xx)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Kadir Kahvecioğlu (xxx), Şerif Doğan (xx) (Dk. 78 Çağrı Tekin xx), Burçak Özkanca (xx), Ömer Yanık (xx), Emre Toptan (xx), Sedat Komi (xx) (Dk. 47 Oktay Aydın xxx), Bilal Özhan (xx), Osman Berk Kınlı (xx), Cemal Doğu (xx), Tahir Kurtuluş (xx) (Dk. 106 Uğur Karakoç), Umut Koray Öz (xx)

SARIKAMIŞ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR: Serkan Şen (xxx), Erdi Korkmaz (xx), Furkan Aktaş (xx), Emre Asan (xx), Halil İbrahim Keleş (xx), Bora Çoban (xx) (Dk. 100 Alperen Alp xx), Burak Can Akıncı (xx), Murat Şahin Açıkalın (xx), Kemal Aras (xx), Erkan Gazioğlu (xx), Emre Uyanık (xx) (Dk. 79 Okay Özen)

GOLLER: Dk.111 Oktay Aydın, Dk.115 Emre Toptan (Van Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Osman Berk, Oktay Aydın, Cemal Doğu (Van Büyükşehir Belediyespor) - Furkan Aktaş, Emre Asan, Bora Çoban (Sarıkamış Gençlerbirliği Spor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci eleme turu maçında kendi sahasında konuk ettiği Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Sarıkamış Gençlerbirliği Spor\'u 2-0 mağlup etti.

Normal süresi 0-0 biten maç, uzatmalara gitti. Uzatma devresi başlar başlamaz etkili bir oyun sergileyen Van Büyükşehir Belediyespor golü 111\'inci dakikada buldu. Uğur Karakoç\'un sağ taraftan yaptığı ortayı, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Çağrı Tekin kafayla Oktay Aydın\'ın önüne indirdi. Oktay Aydın da topu kalecinin sağından ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. 115\'inci dakikada ise orta sahada topu alan Emre Toptan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve sert bir vuruş yaparak topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 2-0.

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