Van BŞB. - Hacettepe Spor: 4-2

Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA)

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Sezgin Altun (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Davut Dakul Çelik (xx)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Kadir Kahvecioğlu (xxx), Şerif Doğan (xx), Emre Toptan (xx), Burcak Özkanca (xx), Ömer Yanık (xx), Oktay Aydın (xx) (Dk.59 Bilal Özhan xxx), Osman Berk Kınlı (xxx) (Dk.68 Çağrı Tekin xx), Barış Sağır (xx), Umut Koray Öz (xx), Güney Tutcuoğlu (xx) (Dk. 91 Serdar Cansu xx), Cemal Doğu (xx) (Dk.21 Sedat Komi xxx)

HACETTEPE SPOR: Deniz Çınar (xx), Hüseyin Eren Bektaş (xx), Arda Kızıldağ (xx) (Dk.98 Berat Aydoğdu xxx), Rahmi Can Karadaş (xx), Muhammet Selim Okur (xx) (Dk.76 Muhammet Ali), Ali Eren Karadağ (xx), Serdarcan Eralp (xx), Abdullah Balıkçı (xx), Enescan Özdemir (xx) (Dk.56 Suat Bolat), Furkan Demir (xx) (Dk.46 Ali Eren Taşdemir xx), İlker Karakaş (xx)

GOLLER: Dk. 22 Osman Berk Kınlı, Dk.109 Bilal Özhan, Dk.116 ve Dk. 120 Sedat Komi (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 80 Muhammed Ali, Dk. 114 Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor)

SARI KARTLAR: Oktay Aydın, Güney Tutcuoğlu, Bilal Özhan, Burcak Özkanca (Van Büyükşehir Belediyespor) - Muhammed Ali (Hacettepe Spor)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur karşılaşmasında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Hacettepe Spor\'u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

4\'üncü dakikada Hacettepe penaltı kazandı. Serdarcan Eralp\'in penaltısında kaleci Kadir gole izin vermedi.

22\'nci dakikada topla buluşan Osman Berk, ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

80\'inci dakikada konuk takımdan Muhammed Ali kaydettiği gole duruma denge getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı.

109\'uncu dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal Özhan, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

114\'üncü dakikada Hacettepespor Berat Aydoğdu’nun kafa golüyle skoru tekrar dengeledi. 2-2.

116\'ncı dakikada Sedat Komi\'nin ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2.

120\'inci dakikada Hacettepe\'nin savunmada az adamla yakalandı. Ceza alanı içinde topla buluşan Sedat Komi bir kez daha fileleri havalandırarak kendisinin 2 takımının 4’nücü golünü kaydetti: 4-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Van Büyükşehir Belediyespor, Hacettepe Spor\'u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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