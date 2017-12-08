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Van, Bitlis ve Hakkari'de 'Kudüs' protestoları

Özcan ÇİRİŞ- Arif KARAKAŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı imzalaması, Van, Bitlis ve Hakkari'de cuma namazı sonrası protesto edildi

08 Aralık 2017 18:55

Özcan ÇİRİŞ- Arif KARAKAŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyan kararı imzalaması, Van, Bitlis ve Hakkari\'de cuma namazı sonrası protesto edildi.
Van\'daki protesto gösterisi cuma namaz sonrası Hazreti Ömer Camii\'nin avlusunda yapıldı. Köklü Değişim Hareketi Temsilciliği öncülüğünde yapılan basın açıklamasına yaklaşık 300 kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı siyah bayraklarla katıldı. Kalabalık basın açıklaması öncesi tekbir getirip \'Kudüs İsrail\'e başkent değil, mezar olacak\', \'Çözüm hilafet\', \'Biz ABD olmak üzere ceberrut kafirlerden korkmuyoruz\', \'Kahrolsun ABD\' sloganları atarak, ABD Başkanı Trump\'ın \'Kudüs\' kararına tepki gösterdi.
Köklü Değişim Hareketi Van Temsilciliği adına basın açıklaması yapan Mahmut Sami Lenk, Trump\'ın bu kararının Müslümanlar için yok hükmünde olduğunu söyledi. Kudüs\'ün Müslamanların kanıyla fethedildiğini ve Mescid-i Aksa\'nın da üç kutsal mescitten biri olduğunu belirten Lenk, \"Bu nedenle Kudüs istediğiniz gibi İsrail\'e başkent değil, olsa olsa mezar olacaktır. Hatta ve hatta Allah\'ın izniyle çok yakında Müslümanlar hilafeti yeniden ikame ederek paramparça olan İslam ümmetini birleştirecek ve  Mescid-i Aksa\'yı siyonistlerin pisliklerinden temizleyecektir\" dedi.
BİTLİS\'TE PROTESTO
Bitlis\'te Medeniyet Platformu öncülüğündeki protesto ise cuma namazı çıkışı, Ulu Cami önünde yapıldı. Açıklamaya, kentteki sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatadaş katıldı. Platform adına açıklamayı yapan Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, \"İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türk\'üyle, Arap\'ıyla, Kürt\'üyle, tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini görecekler\" diye konuştu.
HAKKARİ\'DE PROTESTO
Hakkari\'deki protesto ise AK Parti ve sivil toplum örgütleri tarafından kent merkezinde bulunan Hacı Sait Camii önünde düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve STK temsilcilerin katıldığı protesto gösterisinde açıkamayı yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Necmettin Yakar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz Kudüs kararının, insanlık vicdanını yaralayıp, bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi.

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