-VAN BELEDİYESİNDE DE İKİ DİLLİ TABELA VAN (A.A) - 29.12.2010 - Van Belediye Başkanlığı'nın birimlerine Türkçe tabelaların yanı sıra Kürtçe tabelalar da asıldı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bölgede, ''İki Dilli Hayat Projesi''nin hayata geçirileceğini açıklamasının ardından Van Belediyesi, bina içerisindeki levhaları değiştirerek hem Türkçe hem de Kürtçe yazdırdı. Belediye Başkanı Bekir Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bina içindeki tüm birimlerin Türkçe ve Kürtçe tabelalarla yeniden düzenlendiğini açıkladı. Bina dışındaki ''Van Belediyesi'' yazılı tabelanın da vatandaşların daha rahat bulması amacıyla yeniden düzenlenerek Türkçe ve Kürtçe hazırlanacağını vurgulayan Kaya, kamu kurumlarının, özellikle de belediyelerin temel görevlerinden birinin vatandaşlara rahat şekilde hizmet sunmak olduğunu söyledi. Kaya, ''Her ne kadar resmi dilimiz Türkçe olsa da Van merkezde Kürtçe de hakim bir dil. Bu nedenle halkımızın hizmetlerden daha rahat ve sağlıklı faydalanması için birimlerimizde iki dilli tabela kullanılmasını uygun gördük'' dedi. Parti olarak hazırladıkları ''Özerklik Projesi''nin gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Kaya, projenin temel ayağının da ''dil'' olduğunu savundu. Kaya, hizmet verdikleri diğer alanlarda da iki dilin esas alınacağına değinerek, şunları kaydetti: ''Bundan böyle belediyenin yayınladığı bütün belgeler, basın yayın faaliyetlerinin hepsi iki dilli olacak. Özellikle toplantılarımız, halkla yürüttüğümüz çalışmalarda, gittiğimiz mahalle veya bölgenin istemi doğrultusunda, istediklerinde Türkçe, istediklerinde Kürtçe toplantılar yapacağız. Vatandaşlarla diyalog kurarken, kimin hangi dili iyi anladığını ve kendisini hangi dilde iyi anlattığını göz önünde bulundurarak konuşacağız. Tabi bu, 'biz resmi dili kabul etmiyoruz, resmi dilin dışında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz' anlamına gelmiyor.''