Van Basten: Bir daha asla teknik direktörlük yapmayacağım

Bir döneme damga vuran futbolculardan olan Marco van Basten, yakın zamanda çıkacak olan otobiyografisini tanıtmak için yaptığı açıklamada futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeriyle ilgili konuştu.

Efsane futbolculardan Marco van Basten birçok kesim tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülüyor. Ballon d'Or ödülünü üç kez kazanan efsane Hollandalı, kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklardan dolayı futbolu erken bırakmak zorunda kaldı.

Ajax ve Milan takımlarında gösterdiği performansla hafızalara kazınan Marco van Basten, kariyerini sona erdiren sakatlık sorunlarının kendisini fiziksel ve mental açıdan nasıl etkilediğini anlattı.

"Depresyondaydım, çok karanlık bir dönemdi"

Van Basten, "Çok acı çektim. Doktorlar tedavimde bana yardımcı olmadı ve ayak bileğimdeki sorun giderek kötüleşti. Kanepede çok fazla zaman geçirdim, yürüyemiyordum. İnsanların beni böyle görmesini istemiyordum. Depresyondaydım, çok karanlık bir dönemdi" dedi.

1988 yılında Johan Cruyff’un çalıştırdığı Barcelona’ya transfer olma ihtimali olduğunu söyleyen Marco van Basten, “Cruyyf’a hayır dedim. Ajax’tan, Milan’a geleli sadece bir yıl olmuştu ve ayak bileğimdeki sakatlıktan dolayı çok fazla oynayamamıştım. Ayrıca, o zamanlar en iyi futbol İtalya’da oynanırdı. Milan’da, ne kadar iyi bir futbolcu olduğumu ve sonraki iki yıl Avrupa Kupası’nı kazandığımızı göstermek istedim” ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı, Ajax, Heerenveen ve AZ Alkmaar’da teknik direktörlük yaptıktan sonra ara veren Marco van Basten, yaşadığı sorunlar nedeniyle bir daha asla teknik direktörlük yapmayacağını da belirtti. (Eurosport Türkiye)