Van'da çığ altında kalan minibüsteki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edilirken, çığ altındaki minibüste 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirtti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, minibüste 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söylerken, çıkarılan 5 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. İlerleyen saatlerde minibüsten 2 kişinin daha sağ kurtarıldığı belirtildi. Şimdiye kadar minibüsten sağ olarak kurtarılan kişi sayısı Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan, Adalet Turan ve Emin Takmaz olmak üzere toplamda 7 oldu.

4 kişi hayatını kaybetti

Vali Bilmez, çığ altındaki minibüste Saadet Tosun, Muhteber Alav, Kenan Turan ve Narıç Turan olmak üzere 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Çığ altında kalan minibüsten çıkarılan 5 kişi ise bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Van'daki hastanelere götürülmek üzere yola çıkarıldı. İlerleyen saatlerde 2 kişinin daha sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu..

2 kişinin daha çığ altında kaldığı tahmin edilirken, köylülerin yanı sıra 200 kişiden oluşan arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşananları anlattı

Kendi imkanlarıyla iş makinesinden yaralı olarak çıkan 15 yıllık iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karagülle, Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirterek, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Arkamda bir tane minibüs vardı. Birinci çığ geldi, yolu açmaya çalışıyordum ve çok kar gelmişti. Minibüstekilere 'geri dönün' dedim. Çünkü çok kötü fırtına ve tipi vardı. Minibüstekiler yanımızda çocuk ve kadın var, bir sefer daha deneyeyim, evimize gitsek daha iyi olur' dediler.

"Meğer ikinci çığ kopacaktı, haberimiz yoktu. Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum. İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı. İş makinesinin içerisinde yaralı kurtuldun. Yaklaşık 5 dakika bekledim. Gelip beni kurtaracaklar düşüncesiyle bekledim. Çıkmaya çalıştım ve çok şükür çıktım. Yola çıktığımda gözümü gezdirdiğim ilk minibüs oldu, ancak ortada bir şey yoktu. Muhtemelen bunlar geri dönmüşler diye düşündüm. Sonra 500-600 metre yürüdüm ve başka bir minibüs geldi. Beni hastaneye yetiştirmeye çalıştılar. Orada telefonlar çekmiyor. Beni ambulansa yetiştirmeye çalıştılar. Telefonun çektiği yeri ulaştığımda tüm birimlere bilgi verdi."