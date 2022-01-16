Van Aanholt: Herkesten özür diliyorum

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilirken; maçta bir penaltı kaçıran Patrick Van Aanholt, özür diledi.

Hatayspor yenilgisini değerlendiren Patrick Van Aanholt, "Takım olarak yeni bir başlangıç yaptık. Yeni bir sisetimimiz var. Penaltının kaçması kilit nokta oldu. Onun için de herkesten özür diliyorum. Kerem'in güzel bir serbest vuruş golü vardı. İlk yarı fena değildik. İkinci yarı hocamız sistemi değiştirdi. Taylan'ın da kırmızı kart görmesinin ardından işler bizim için iyice zorlaştı. Tekrar Taraftarlardan özür diliyoruz" dedi.

Takım arkadaşları olarak kendi aralarında konuştuklarını kaydeden Hollandalı oyuncu, "Biz Galatasarayız ve takım arkadaşları olarak kendi aramızda konuşuyoruz. Büyük takımız ancak şans bizden yana değil. Şansın dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kasımpaşa maçını bekliyoruz ve oradan üç puan çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.