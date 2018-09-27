Van 9'uncu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da, bu yıl 9\'uncusu düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı ile \'2\'nci Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırması Kongresi\', kapılarını açtı. Fuara Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan\'dan 263 firma katılırken, kongrede ise 6 ülkeden toplam 127 sunum yapılacak. Üç gün boyunca farklı salonlarda gerçekleşecek olan sunumlarda, 64 üniversiteden gelen akademisyenler sunum yapacak.

Açılışa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nezih Hacıalioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın, İran Urmiye Turizm ve Kültür Müdürü Mehdı Samadluıı, kaymakamlar, belediye başkan vekilleri, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki fuara, Van ve çevre illerden yoğun katılım sağlandı. Fuarda İran\'ın Urumiye, Erdebil ve Tebriz\'den firmalar da stand açtı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yeni yatırım ve turizmde sıçrama için kolları sıvadıklarını belirterek, \"Gerek kamu, gerekse özel sektör eliyle daha fazla ve çeşitli turizm yatırımları yapmamız gerekiyor. Van Gölü havzasının bir bütün olarak kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi olarak ilan edilmesi gereklidir. Bu yıl fuarımıza katılım yine yüksek, sadece ülkemizden değil İran, Irak, Ermenistan ve Gürcistan’dan da iştirak eden misafirlerimiz var. Her bölgeden il kültür ve turizm müdürlüklerinin yanı sıra belediyeler, odalar, kalkınma ajansları, oteller, acenteler, turizm dernekleri misafirimiz, burada geçireceğiniz birkaç günün sonunda temenni ederim hem iyi bir tanıtım yapar, karlı ticari bağlantılar kurarsınız, hem de Van’ın az önce özetlemeye çalıştığım güzelliklerini doyasıya yaşarsınız. Bu duygularla fuarımızın katılanlara, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

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