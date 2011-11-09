Van, 5,6 şiddetinde depremle sarsıldı!

T24

11 artçı sarsıntı oldu



Bayram Otel'in sahibi: Birinci depremde otel incelendi



Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi



23 kişi sağ kurtarıldı, 7 kişi hayatını kaybetti



Van'da okulların açılışı yeniden ertelendi



Kandilli'den deprem açıklaması



Uzmanlar: Bilinen ve tahmin edilen bir deprem!



Edremit merkezde yıkım olmadı



Van’da bu gece meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 4.5 ile 3.7 büyüklükteki artçı şoklar yıkıma neden oldu. 5.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan ve gazetecilerle Kızılay görevlilerinin de kaldığı Bayram Otel yıkıldı. Ekipler kısa sürede otel enkazına gelerek arama ve kurtarma çalışması başlatırken, bir çok kişi enkazdan çıkartıldı. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.Van ve Erciş’te büyük yıkıma neden olan 23 Ekim’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölge artçı sarsıntılarla beşik gibi sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsü’nden merkez üssünü Edremit olarak saptadığı, saat 21.23’te meydana gelen deprem halkı sokağa döktü. Bu depremi, hepsi Edremit merkezli saat 21.30’da 4.5, saat 21.34’te 3.7, 21.36’da 3.6, 21.37’de 3.5 ve 21.48’de 3.4 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar izledi.Çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedilen depremler özellikle Van’da büyük korku ve paniğe neden olurken, merkezde bulunan ve içerisinde gelişmeleri izlemek üzere bölgeye giden gazetecilerin de kaldığı 4 katlı Bayram Otel ile 2 bina daha yerle bir oldu. Kısa sürede otel ve yıkılan binaların enkazına ulaşan arama kurtarma ekipleri çevredeki vatandaşaların da yardımıyla çalışma başlattı. Ambulanslar da otel enkazının bulunduğu bölgeye gelerek çıkartılan yaralıları hızla hastanelere taşıdı.Bayram Otel'inin sahibi yaptığı açıklamada otelde 27 kişinin kaldığını, bunlardan 12 kişinin otel dışında olduğunu, 15 kişinin ise ,çerde kaldığını söyledi. Otel sahibi açıklamalarında kendisinin de bu otelde kaldığını birinci depremin ardından otelin incelendiğini dile getirdi.Depremin ardından Erciş’te görev yapan 30’a yakın ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı Van’a sevk edildi. Merkez üssü Edremit ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Van kent merkezindeki bir otel ile dershane binasının yıkıldığını haber alan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Erciş’teki ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerini il merkezine gönderdi.Öte yandan Türk Kızılayı Koordinasyon Merkezi’nden Van’a bir tır dolusu battaniye, uyku tulumu ve gıda maddesi gönderilirken, ayrıca 50’ye yakın personel de araçlarla bölgeye hareket etti. Sağlık Bakanlığı tarafından Erciş ilçe merkezinde kurulan 50 yatak kapasitesine sahip sahra hastanesinde de acil müdahaleler için hazırlık yapıldı..Ekipler, il merkezindeki 6 ayrı enkaz bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, yıkılan binaların enkazlarından sağ olarak kurtarılanların sayısının 23'e yükseldiğini 7 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.Ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 23 kişinin tedavi altına alındığı, binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.Milli Eğitim Bakanlığı, Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bu ilde okulların açılmasının 5 Aralık 2011'e ertelendiğini bildirdi.Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Van'da saat 21.23'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı olduğunu söyledi. Dinçer, ''Van'da meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Van'daki okulların açılması 5 Aralık 2011 tarihine ertelendi'' dedi.Van'da 23 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Erciş olan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Van'da eğitim ve öğretime bir hafta ara verilmiş, daha sonra okulların açılması 14 Kasım'a ertelenmişti.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik'in açıklamalrı şöyle:Son sarsıntının artçı şok olup olmadığının da ayrıca incelenmesi gerektiğini belirten Erdik "Çünkü etrafta çok miktarda fay var. Ayrı bir deprem değil de ana şokun yırttığı 30x60 kilometre boyutlarında bir ters fay, ona bağlı olabilir. Ama esas ana şokun yırttığı fayın biraz güneyinde duruyor. MTA tarafından gösterilen bir Van fayı var. Onun göl içindeki uzantısı gibi duruyor. Ama şu an söylediklerim biraz prematüre tabii. Yarına detaylı incelememiz gerekir."Erdik, ana depremde ağır hasar görmüş binaların artçı şoklarda yıkılabileceğini kaydederek, "Hasarsız bir binada bu depremin hasar yaratması fazla mümkün değil. Çünkü ilk depremin Van'da yarattığı şiddet 7-8 civarındaydı. Bu depremin yarattığı şiddet 6 civarında. Ana şoka göre bir şiddet derecesi daha küçük. Biraz daha yakın faya, Van'a 15 kilometre. Hasarsız bir binada hasar yaratması çok küçük bir ihtimal, ama hasarlı bir yapıyı yıkması muhtemel" diye konuştu.Baştan beri Hükümetin ve ilgili kurumların, vatandaşları hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyardığını aktaran Erdik, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu yönde uyarıları olduğunu, bunlara uyulması gerektiğini söyledi."Edremit 1972'lerde deprem yaşamış bir alan. Orada çeşitli fayların olduğu anlaşılıyor. Bilinen bir deprem alanı..."- "Yaşanan doğal bir deprem. 7.2'nin ardından büyüklüğü 6'ya ulaşabilen artçılar meydana gelebilir. Ne kadar devam edeceğini kestirmek zor ancak 17 Ağustos depreminden sonra artçılar 3-4 ay sürdü."Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2'lik büyük depremin ardından en büyük sarsıntı 5.5 ile dün yaşanmış, depremde herhangi bir can kaybı olmamıştı.Türk Kızılayından yapılan açıklamada, Türk Kızılayı ekiplerinin depremin yaşandığı Edremit'e ulaştığı belirtildi.Türk Kızılayının açıklamasında ayrıca, ülke genelindeki lojistik depolarında bakiye kalan 15 bin çadırın tamamının gönderildiği ifade edildi.Öte yandan, 5,6'lık depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 21.34 ile 21.48 saatleri arasında büyüklüğü 3,4 ile 3,7 arasında değişen 4 artçı sarsıntı kaydedildi.