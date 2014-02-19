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Yaşam

Van 4,6'lık depremle sarsıldı

Saat 23.51'de merkez üssü Akçift-Van olan Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

19 Şubat 2014 03:14

Van, gece yarısı 4.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez ve birçok ilçede hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 23. 51'de merkez üssü Van'a 60 kilometre uzaklıktaki Akçift Köyü'nde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Van merkez ve birçok ilçede hafif şekilde hissedildi. Depremi hisseden az sayıda vatandaş sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralananın olmadığı depremde herhangi bir hasar da meydana gelmedi. Yetkililer, depremin meryadan geldiği Akçift köyü ile çevredeki köylerle iletişime geçerek durumları hakkında bilgi almaya çalışıyor.

 

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