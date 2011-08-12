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Yaşam

Vampir yarasa kuduzdan öldürdü!

ABD'de 19 yaşındaki bir genç, kuduz olan bir vampir yarasanın ısırması sonucu kuduzdan öldü.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD'de 19 yaşındaki bir genç, kuduz olan bir vampir yarasanın ısırması sonucu kuduzdan öldü.


Sağlık yetkilileri, Meksikalı sezonluk işçinin, temmuz ortasında kuduz bir vampir yarasa tarafından topuğundan ısırıldığını, ay sonunda Louisiana eyaletinde bir pancar tarlasında çalışmaya başlayan gencin birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.


Vampir yarasalar normal koşullarda Latin Amerika'da yaşıyorlar.


Ancak iklim değişikliğinin, 15 gün kuluçka dönemi olan kuduzun son derece agresif bir türünü taşıyan bu hayvanları kuzeye yönlendirdiği tahmin ediliyor.


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