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Dünya

Vampir tarikatında sayılar arttı Almanya karıştı

Dr. Mark Benecke "Son dönemde ülkede vampir enflasyonu yaşanıyor" sözleriyle duruma dikkat çekti.

31 Mart 2010 03:00

T24- Almanya'da son dönemde insan kanı emen vampir sayısında büyük bir artış yaşandığını söyleyen vampir uzmanı Dr. Mark Benecke, "Son dönemde ülkede vampir enflasyonu yaşanıyor" dedi. 


Bu tür haberlerin artması üzerine Alman Bild gazetesi bu konuyu araştırmak için vampir tarikatına üyesi 39 yaşındaki Rafael'le görüştü. Almanya'nın Bavyere eyaletinde yaşayan ve bilgisayar uzmanı olarak çalışan Rafael, "Benim gibi 150 kişi var. Birbirimizi vücudumuzdaki yaralardan tanıyoruz çünkü biz birinin boğazını ısırarak kan emmiyoruz. Jiletle el yada ayak bileğini keserek, oradan gelen kanı emiyoruz. Bazıları kanı bir bardağın içine doldurup içiyor ama ben doğrudan yaradan içmeyi tercih ediyorum " dedi.


İnsan kanının tadını çok beğendiğini söyleyen vampir Rafael, "Enerji ve güç için insan kanı içiyorum. Eskiden haftada iki ya da üç defa içiyordum ancak şimdi iki ayda bir içiyorum. Ancak benim kız arkadaşım kan emici olmadığı için bu durumdan pek hoşlanmıyor."

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