Vampir örümcekler nasıl avlanır?

Yeni bir araştırmaya göre Doğu Afrika'da yaşayan zıplayan ''Vampir'' örümcekler kurbanları olan sivri sinekleri antenleri sayesinde tanıyor.

Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nden araştırmacılar bu şaşırtıcı örümcek cinsini uzun süredir araştırıyor.

Bilim adamları örümceğin yeme alışkanlıklarını öğrenebilmek için ''Frankenstein sivrissinek'' modelleri ve üç boyutlu animasyonlardan yararlandı.

Yaşamlarını kan içerek sürdürdükleri için vampir olarak anılan Evarcha culicovora örümcekleri Kenya'da yaşıyor.

Bu örümcekler canlılardan kan emmek yerine, yeni beslenmiş sivri sinekleri yiyerek kan ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Ancak erkek sivrisinekler kan içmiyor. Bu da örümceklerin avlanırken dişi ile erkek sivrisinekleri birbirinden ayırabilmelerini gerektiriyor.

Vampir örümcekler genellikle Anopheles sivri sineklerini yiyor. Sıtma taşıyıcısı olan bu sineklerin dişileri ile erkekleri neredeyse aynı boyutlarda ve tamamen aynı görünüyor.

Bu sivrisineklerin iki cinsi arasındaki tek far dişilerle erkeklerin gözle zor görülen antenlerinin birbirinden farklı oluşu.

Canterbury Üniversitesi'nden Dr Ximena Nerlson ''Beni en çok şaşırtan şey antenler arasındaki farkın gözle görülemeyecek kadar küçük olmasıydı'' diyor.

Anopheles sivrisineklerinin erkeklerinin antenleri hafifçe tüylü, bu sayede dişilerin kokularını algılayabiliyorlar. Dişi sineklerin antenlerinde ise tüyler bulunmuyor.

İşte vampir örümcekler avlanırken bu gözle zor görülen anten tüylerini fark ediyor ve bu sayede kendileri için besleyici olan dişilere yöneliyorlar.

Bilim adamları bu deney sırasında ölü sivrisinek parçalarından Frankenstein sinek modelleri oluşturmuş.

Yani erkek sivrisinek vücuduna dişi kafası, dişi vücuduna ise erkek kafası takmış.

Sivri sineklerin genelde vücudu bir erkeğe ait olsa da dişinin antenlerine sahip olan bedeni yemeyi tercih ettiği görülmüş. (BBC Türkçe)