Vampir güzele boyadan mayo

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen Alacakaranlık (Twilight) filminde Alice Cullen karakterini canlandıran Ashley Greene, 2010 Sports Illustrated Dergisi'nin mayo sayısı için objektif karşısına geçti.



Yıllar önce Heidi Klum'la, yine aynı dergi için yapılan çekimde olduğu gibi vücuduna boyalarla bikini ve mayo çizilen Ashley Greene, "Joanne Gair, 12 saat boyunca sabırla beni boyadı. Hiç kolay olmadı ama sonuç ortada" diye konuştu. 22 yaşındaki Greene'in bu pozları, hem Sports Illustrated Dergisi'nde yayınlanacak hem de SoBe adlı soda markasının reklam kampanyasında kullanılacak.