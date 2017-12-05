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Spor

Valverde: Arda'nın oynaması, çalışmasına bağlı

''Arda takımın bir futbolcusu''

05 Aralık 2017 11:55

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, kadroya almadığı Arda Turan ile ilgili "Oynaması onun çalışmasına ve benim yorumuma bağlı." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Sporting Lizbon maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Valverde, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan Arda Turan ile ilgili yöneltilen bir soruya da cevap verdi.

Sezon başından bu yana La Liga’nın ilk haftası hariç hiçbir maçta kadroya almadığı Arda Turan'ın "takımın bir futbolcusu" olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, milli oyuncunun takım arkadaşlarıyla aynı fırsata sahip olduğunu savundu.

Valverde ayrıca, Arda Turan ve Javier Mascherano'nun Barcelona'dan ayrılması halinde ara transferde futbolcu alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soruya direkt cevap vermekten kaçınarak, sadece sakatlık olması durumunda transferin gündeme gelebileceğini dile getirdi.(CNNTurk)

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