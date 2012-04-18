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Bilim / Teknoloji

Valve, giyilebilir bilgisayar üzerinde çalışıyor

Valve’in uzun süredir sır gibi saklayarak geliştirdiği yeni teknolojisi giyilebilir bilgisayar

18 Nisan 2012 01:49

 

Valve’in uzun süredir sır gibi saklayarak geliştirdiği yeni teknolojisi firmanın teknik yapımcısı Michael Abrash’ın yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı.
 
Şirket’in resmi blogu üzerinde açıklama yapan Abrash, Valve’ın bir konsol üzerinde çalışmadığını, geliştirilen ürünün bir çeşit giyilebilir bilgisayar olduğunu söyledi. Yıllar önce temeli atılan bu projenin 1994′te Microsoft tarafından geri çevrildiğini bildiren yapımcı, giyilebilir bilgisayarlar için, bu platform değişiminin 10 yıldan önce olacağını ve bu konuda kendine güvendiğini belirtti.

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