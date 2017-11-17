Valizinden Hint keneviri çıkan asker, tahliye edildi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da vatani görevini yaparken, otobüsle hava değişimi için izne geldiği sırada, yol kontrolünde yapılan aramada valizinden Hint keneviri çıktığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan er Kadir U., tahliye edildi.

Erzurum\'daki 109\'uncu Topçu Alayı\'nda askerlik yapan 24 yaşındaki Kadir U., geçen 28 Ağustos\'ta izne çıktı. Kadir U., hava değişimi için memleketi Adana\'ya gitmek üzere otobüse bindi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, durduğu otobüste Kadir U.\'nun hareketlerinden şüphelendi. Arama yapılan çantasında, dalından koparılmış 1 kilo 310 gram Hint keneviri ele geçirilen Kadir U., gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen er Kadir U., aynı gün tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kadir U. hakkında, Erzururum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede ilk kez dün hakim karşısına çıkarılan ve 2.5 ay cezaevinde kalan Kadir U., Hint kenevirlerini kullandığı için topladığını ve ticaretini yapmadığını ileri sürdü. Kadir U., \"Erzurum Kale civarında, kendiliğinden yetişen Hint kenevirlerini kullandığım için tanıyınca topladım. Memleketime götürecektim. 1 ay izin almıştım. O süre içerisinde kullanacaktım. Kenevirleri topladığım yeri, bizzat polise gösterdim. Yeşil olduğu için kurutulmadığından ağır gelmiş olabilir. Kurutulunca, 1 aylık ihtiyacımı anca karşılardı. Yabani olarak kendiliğinden yetiştiğinden pek uyuşturucu etkisi olduğunu sanmıyorum. Ticaretini yapmıyorum, kendim kullanıcıyım. Yaptığım cahillikten dolayı çok pişmanım\" dedi.

Yapılan kriminal çalışmalar sonucu, ele geçirilen Hint kenevirinden 524 gram esrar elde edildiği belirlendi. Bunun üzerine heyet, bu miktarın kullanım amaçlı olduğunu dikkate alarak, \'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak\' suçundan Kadir U.\'yu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliye etti.