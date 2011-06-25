Valizdeki bebeği otomobil ezdi

T24 - Fatih'te bir otomobilin önüne valiz içinde bırakılan bebek, ezilerek öldü.





Alınan bilgiye göre, işine gitmek için Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi Rendeci Sokak'ta park ettiği otomobilini çalıştıran Muzaffer A, hareket ettikten sonra bir şeyin üstünden geçtiğini fark ederek aracı durdurdu. Otomobilin ön tarafındaki valizi açan A, kız bebeğin cesediyle karşılaştı.

Muzaffer A'nın otomobiliyle Özel Balat Hastanesine götürdüğü 2 haftalık bebeğin, olay yerinde öldüğü anlaşıldı.

Gözaltına alınan Muzaffer A'nın Fatih Şehit Tevfik Erciyes Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, sağ ön tekerleğin altına konulan valizi fark edemediğini, hareket ettikten sonra bir şeyin üstünden geçtiğini anlayınca aracı durdurduğunu ve valiz içindeki bebeği gördüğünü söylediği belirtildi.

Polisin, olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden bebeği kimin bıraktığını araştırdığı bildirildi.