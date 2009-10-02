'Valiyim' dedi, inandıramadı

Erzurum polisi, 155'e gelen "Dadaşkent Mahallesi arkasındaki ormanlık alanda fuhuş yapılıyor" ihbarından sonra gittiği olay yerinde Vali Sami Bulut ve İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Selcan Karagöl ile karşılaştı.

Gazete Habertürk'te AHT'den Orkun Çizmeli imzasıyla yayımlanan habere göre, Erzurum Valisi Sami Bulut, AK Partili İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Selcan Karagöl'ün, "önemli bir konuyu aktarmak" üzere görüşme talebine, gece saat 23.00'da spor yaptığı ormanlık alanda randevu verince karakola düştü.

155'e yapılan ihbarda "Ormanlık alanda fuhuş yapılıyor" şikâyeti alan polis, olay yerine gittiğinde Vali Bulut ve Karagöl'den kimlik istedi.

"Eşofmanla çıktım"

Evden spor yapmak amacıyla eşofmanla çıktığını belirten Bulut, yanında kimliği olmadığını ve polise vali olduğunu söyledi. Polisin de Sami Bulut'a, "Ben de

Cumhurbaşkanı'yım. Buyrun karakola, Vali olduğunuzu orada kanıtlarsınız" diyerek, merkeze davet ettiği öğrenildi.

Vali Bulut ve Karagöl'ün kimlikleri, Emniyet'te belirlenince, tutanak tutularak evlerine gönderildi.

Vali doğruladı

Geçtiğimiz aylarda da halı sahada futbol oynadığı sırada ayakkabılarını korumasına bağlattığı için gündeme gelen Vali Bulut, yıllık iznini alarak kentten ayrılırken, "Olay doğru, İl Genel Meclisi Başkanı Selcan Hanım, önemli bir konuyu aktarmak için görüşmek isteyince, böyle bir durum yaşandı" dedi.

Selcan Karagöl ise "Ben genç bir kızım. Bu olayı başka yönlere çekmek isteyenlere söyleyecek tek sözüm var, Allah'larından bulsunlar" demekle yetindi.

"Israr etti, çağırdım"

Erzurum Valisi Sami Bulut ile İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Selcan Karagöl'ün karakola düşmesine neden olan olay, ramazan ayının son günlerinde yaşandı. Vali Bulut olayı şöyle anlattı:

"İftarı açtıktan bir süre sonra spor yapmak için Dadaşkent Mahallesi'nde bulunan İstinaf Mahkemesi'nin hemen arkasındaki ormanlık alana gittim. Bu sırada cep telefonumdan İl Genel Meclisi Başkanı Selcan Karagöl aradı. O günlerde Hınıs'ta gerçekleşen ve aralarında bir il genelmeclisi üyesinin de bulunduğu gözaltılarla ilgili mutlaka görüşmesi gerektiğini söyledi.

Ben de spor yaptığımı, sabah Ankara'ya gideceğimi ve 2 gün sonra gelince görüşebileceğimi söyledim. Israrla önemli olduğunu dile getirince bulunduğum yere davet ettim.

Selcan Hanım bulunduğum yere kardeşi ile birlikte geldi. Biz konuşurken, kardeşi (Siz devlet işleri konuşuyorsunuz. Ben biraz ileride bekliyorum) diyerek uzaklaştı. Bir süre sonra ihbar üzerine geldiklerini belirten polis memurları kimlik istedi. Spor yaptığımı ve eşofmanla olduğum için kimliğimin bulunmadığını söyleyip, (Ben valiyim) dedim. Ancak, polis memurları beni tanıyamadığı için karakola davet etti. Karakola gidince bizi tanıdılar ve Emniyet'ten ayrıldık. O anda tutanak tutulmadı ancak daha sonra bu konuda bir tutanağın hazırlandığını duydum."

Vali Sami Bulut: Yer mi yok

Olay hakkında kentte "Aşk ilişkisi" dedikodularının çıktığı yönündeki iddialara da yanıt veren Vali Bulut,"Ben bir vali olarak başka bir amacım olsa ormanlık alanımı tercih ederim. Gidecek başka yer mi yok" dedi. Erzurum Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur da ramazan ayının son bölümünde yıllık iznini kullandığını ve böyle bir olaydan haberi olmadığını belirtti.

Avukat Selcan Karagöl: "Çirkin iftira"

İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Selcan Karagöl ise olayın üzüntüsünden ağlayarak "İl genel meclisi üyesi bir kişinin durumunu aktarmak için Sayın Vali Bey ile buluştuğumuzda böyle bir olay yaşandı. Olayı başka mecralara çekmek isteyenler var. Ben genç bir kızım. Böylesine çirkin iftira ve iddialarla beni karalamak istiyorlar. Bu olayı başka yönlere çekmek isteyenlere söyleyecek tek sözüm var; Allah'larından bulsunlar" dedi.