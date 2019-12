Valiyi çığdan, Başbakan kurtardı

Konuşurken ağladı

‘Sözün bittiği yerdeyiz’

‘Başbakan’a gitmeseydim ben de orada olacaktım’

‘Acımız büyük’



Başesgioğlu: Acı ülkeyi sardı

Teknik inceleme



Arkadaşlarının ardından gözyaşı



Minik Ilgın babasını uğurladı



Ailesi Kanada’da acı haberi aldı

Pastacıyla helalleşti



Arkadaşların ardından ağıt

Başkandan iddialara yanıt



Kardan adam şenliği iptal

Ölenlerin adları



2 helikopter katıldı

3 cenaze Akçaabat’ta



Sınavı olmasa o da gidecekti



‘Erhan bu hatayı nasıl yaptı’

Gümüşhane’nin Torul İlçesi'ndeki Zigana Dağı’nda dün meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 10 kişiden 8'i için Trabzon Valiliği önünde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı tören düzenlendi. Valilik önünü dolduran ölenlerin yakınları ve arkadaşları yan yana dizili 8 tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.Zigana Dağı’da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 10 kişiden 8’i için bugün Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a gönderilen Hüsniye Sarıbıyık ve Trabzon'un Arsin İlçesi'nde defnedilecek olan Hasan Ali İsaoğlu dışındaki Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz'in cenazeleri sabah ambulanslarla Valilik önüne getirildi ve siyah örtüyle kaplı masalara konuldu. Bu sırada aileler gözyaşlarına boğularak tabutlara sarıldı.Saat 10.00'da başlayan törene Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, Trabzon Valisi Nuri Okutan, Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı, Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, milletvekilleri, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.Trabzon Tenis, Dağcılık ve Kayak Kulübü (TEDAK) Başkanı Ercan Bostan, gözyaşları içinde geldiği kürsüde, sık sık hıçkırıklara boğuldu. Bostan, “Sabaha kadar dua ettim ‘Bu rüya olsun' diye. Pazar gününü yeniden yaşayalım, güneş yeniden doğsun diye, ama rüya değildi. Çok üzgünüm, kalbim orada kaldı” dedi. Ercan Bostan, konuşmasını tamamlayamadan gözyaşlarına boğularak kürsüden indi.Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca ise, TEDAK'ın Türk dağcılığına büyük hizmetleri olduğunu belirterek, “Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ettiler. Çok seçkin kişilerden oluşan üyeleri ile yurt dışında 7 bin metrelik dağlara tırmandılar. Dağcılıkta Trabzon'u hak ettiği yerlere getirdiler. Bu hafta Zigana dağında yaşanan felaket hepimizin yüreğini yaraladı” dedi.Törende konuşan Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu da, “Öyle zamanlar vardır ki sözler durur, duygular konuşur. Şu anda da sözün bittiği yerdeyiz. Bu arkadaşlar Trabzon’u hak ettiği yere getirecek çok değerli dostlardı. Allah inşallah böyle bir acıyı daha Trabzonumuz'a yaşatmaz. Onlar bizim yüreğimizde yaşayacak” diye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi ise, “Keşke bugün bu nedenle burada olmasaydık. Bu acının son olmasını temenni ediyorum. Yetişmiş 10 yurttaşımızı böyle elim bir kazada kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum” dedi.Trabzon Valisi Nuri Okutan da, “Düne kadar yakından tanıdığım, sürekli irtibat halinde olduğum 10 can dostumu kaybettim. Eğer Sayın Başbakanımızın ziyareti Cuma günü olmasaydı ben de dün 10 dostumla Zigana dağında olacaktım. Her biri hayat doluydu, Trabzon'u ve doğayı tanıtma yolundaydılar. Bu sporun temel şartı kurallar uymak ve tedbiri elden bırakmamaktan geçiyor. Acımız büyük” dedi.Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak da konuşmasında, hayatlarını kaybedenlerin çok değerli isimler olduğunu vurgulayarak, “Bu şehre çok katkısı olan ve olacak değerleri kaybettik. Zigana’ya çığ, ama kor hepimizin yüreğine düştü. Sabredeceğiz, ama acımızı hep birlikte paylaşacağız. Başbakanımız Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle Trabzon’dan ayrılmak zorunda kaldı ancak başsağlığı dileklerini paylaştı. Bize de ‘siz bakanlar kurulu toplantısına katılmayın’ dedi. Ben de bakan arkadaşımla buraya geldim. Olay olduktan sonra silahlı kuvvetler, sivil savunma ve diğer görevliler olaya anında müdahale etti. Helikopterlerimiz bölgeye ulaştı. Acımız büyük” diye konuştu.Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ise, “Trabzon'da yaşanan bu acı tüm Türkiye’yi sardı. Acımızı TBMM dahil, herkes paylaşıyor. Kaybetmiş olduğumuz 10 dağcı arkadaşımızın ailesine Allah’tan sabır diliyorum. Bu acıya dayanmak zor. Kaybettiğimiz evlatlarımızın kimisi binlerce kişinin hayatını kurtaran hekimlerimiz, öğrenci yetiştiren öğretmenlerimiz vardı. Türkiye Trabzon’un bu acısını paylaşıyor” dedi.Konuşmaların ardından Trabzon İl Müftüsü Ahmet Bulut, çığ felaketinde hayatını kaybedenler için dua etti. Duanın ardından felakette hayatını kaybedenler yakınlarının ve bakanların omuzunda ambulanslara yerleştirildi.Çığ felaketinin yaşandığı Gümüşhane’nin Torul ilçesi’nin Zigana Dağında, Türkiye Dağcılık Federasyonundan teknik bir ekip inceleme yapacak. İncelemeye Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca da katılacak. Karaca, yaptığı açıklamada olayın büyük şansızlık olduğunu belirterek, “Bu ekip bölgeye ilk kez gezi düzenlemiyor. Sürekli burası ve farklı bölgelerde faaliyet gerçekleştiriyordu. Talihsiz bir kaza yaşandı. Gelen ilk raporlar doğrultusunda bir hata olmadığı görülüyor. Federasyonumuzdan bir ekip bölgede inceleme yapacak ve rapor hazırlayacak. Olaydan kurtulan bazı dağcılarımızın silah sesi duyduğunu söylemişti. Ancak bu konuda bir teyit alamadık. Kış dağcılığı her zaman risk taşıyor. Yaşanan olay bizi son derece üzdü” dedi.Çığ felaketinde hayatını kaybeden Burçak Sevim ile Özlem Timurcuoğlu’nun yakın arkadaşı 24 yaşındaki Burçak Güngör, tören sırasında fenalık geçirdi. Arkadaşlarının ölümüne inanamayan Güngör, “Bunu niye yaptınız? Hani 1.5 ay beraber kalacaktık. Beni nasıl bıraktınız, ben sizsiz ne yapacağım?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.İnşaat mühendisi olan 26 yaşındaki Burçak Sevim’in cenazesinin alana getirilmesiyle ablası gözyaşlarını tutamadı. “Burçak ölemezsin, bana bunu yapamazsın. Neden yanında yoktum, seni kurtaramadım” diyerek gözyaşı döken ablayı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Burçak Sevim’in annesi Gülser ile arkadaşı 25 yaşındaki Özlem Timurcuoğlu’nun annesi Sündüz Timurcuoğlu, birbirlerine sarılarak ağladılar. Özlem’in annesi Sündüz Timurcuoğlu, “Bugün benim düğün günüm” diyerek kızının resmine ve tabutuna sarıldı.Çığ felaketinde yaşamını kaybeden Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce Okutmanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Erhan Terzi’nin 1.5 yaşındaki kızı Ilgın, yakınlarını kucağında babasının vefatından habersiz uyudu. Erhan Terzi bir paylaşım sitesindeki kişisel sayfasına “Dağlar beni çağırıyor, ama kızım beni bırakmıyor” diye yazdığı görüldü. Erhan Terzi’nin eşi Figen Terzi de eşinin tabutuna sarılarak, “Beni nasıl bırakıp gittin, ben sensiz ne yapacağım?” diye ağıtlar yaktı. Bir ara kızına, babasının tabutunu gösteren Figen Terzi, “Kızım bak baban” diyerek ona sarılarak ağladı. Erhan Terzi’nin babası Kadir Terzi, törende ayakta duramayarak oğlunun tabutunun başında bir sandalyeye oturtuldu.Dr. Dursun İnan’ın eşi ve 3 çocuğu, eğitim için bulundukları Kanada’da acı haberi aldı. Aile fertleri apar topar havayoluyla Trabzon’a döndü. İnan’ın cenazesi Salı günü Sürmene ilçesi Devlet Hastanesi'nde düzenlenecek tören ardından toprağa verilecek. Dursun İnan’ın bir süre önce emekliye ayrıldığı ancak yeniden KPSS'ye girerek kazandığı ve önümüzdeki hafta Trabzon Numune Hastanesi’nde göreve başlamaya hazırlandığı ifade edildi.Çığ felaketinde yaşamını kaybeden 53 yaşındaki Dr. Davut Akdeniz’i ise diş doktoru olan kızı ile bilgisayar mühendisi olan oğlu gözyaşları ile uğurladı. Akdeniz'in cenazesi Düzköy İlçesi’nde toprağa verilecek.Yaşamını kaybeden 26 yaşındaki İnşaat Mühendisi Burçak Sevim’in ise, tırmanış öncesi uğradığı pastaneden pasta aldıktan sonra pastane sahibine, “Hakkını helal et” dediği bildirildi.Bu arada dünkü olayda çığdan kurtulan ve kar altında kalan arkadaşlarına gerek suni teneffüs yaparak, gerekse kalp masajıyla yardım etmeye çalışan anastezi uzmanı Sevgi Gültekin de, tabutlara sarılarak, “Kurtaramadım sizi. Ne yaptıysam olmadı, beni affedin” diyerek ağıtlar yaktı. Gültekin, yakınları ve arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.Trabzon Tenis, Dağcılık, Kayak Kulübü Başkanı Ercan Bostan, gerekli güvenlik önlemi alınmadan tırmanış yapıldığına ilişkin eleştirileri yanıtladı. Bostan, grubun başındaki Erhan Terzi’nin 20 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, “Yürüyüşün güvenli olmadığını söyleyenler orada mıydı? Arkadaşımız güvenli olmadığını görse kendi canını oradan nasıl geçirir? Yürüdükleri yerde kar bile yoktu. Yatay geçişte karı kesmediler ki çığ gelsin. Gerekli kontrolleri yaptılar. Güvenli bir yürüyüştü” dedi.Bu arada, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 3’üncüsü yapılması planlanan ‘Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği', çığ faciasında 10 dağcının hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi. Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü (ÇADOSK) Başkanı Hüseyin Şahin, şenliğin 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılmasının planlandığını belirterek, “Derin üzüntü içindeyiz. Şenlik komitesi ve ÇADOSK olarak, çığ düşmesi sonucu arkadaşlarımızın yaşamını yitirmesi nedeniyle şenliği iptal ettik” diye konuştu.Dünkü faciada hayatını kaybedenlerin adları söyle:Burçak Sevim (26) inşaat mühendisi; Hüseyin Karaosmanoğlu (68) emekli; Erhan Terzi (36) 1 çocuk babası, KTÜ’da okutman; Dr. Dursun İnan (51) dahiliye uzmanı, evli ve 3 çocuk babası; Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Davut Akdeniz (53), Özlem Timurcuoğlu (25) öğretmen; Hasan Ali İsaoğlu (55) mühendis; Gülhanım Piyale (48) mimar; Yasemin Aktaş (31) ressam, Hüsniye Sarıbıyık (59) emekli ebe.Olayda Rahmi Keleş, Yonca Yılmaz ve Emel Şimşek yaralanmış; Elmas Aykaç, Ural Ayar, Hasan Anahar ve Hasan Çiftçi ile Sevgi Gültekin yara almadan kurtulmuştu.Genelkurmay Başkanlığı, Zigana’da çığ altında kalan dağcıları arama faaliyetine Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı kurtarma ekibi ile 3'üncü Ordu Komutanlığı’ndan 2 Sikorsky helikopterin katıldığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı, Gümüşhane’nin Torul İlçesi Zigana kayak tesislerinden Kadırga Yaylası yönüne gezi amaçlı giden Trabzon Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü Derneğine bağlı dağcı grubunun üzerine dün çığ düştüğünü hatırlatırken, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün istemi üzerine görevlendirilen Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı kurtarma ekibi ve 3’üncü Ordu Komutanlığından 2 Sikorsky helikopter ile (Erzurum sivil savunma ekibini bölgeye götürmek maksadıyla) arama kurtarma faaliyetine iştirak edildiği belirtildi. Duyuruda, sivil savunma ekipleri ve Jandarma birlikleri ile icra edilen faaliyet neticesinde, çığ altından 7 kişinin sağ, 10 kişinin ise ölü olarak çıkarıldığı ve arama kurtarma faaliyetine son verildiği vurgulandı.Zigana Dağı’ndaki çığ faciasında hayatını kaybeden Gülhanım Piyale, Burçak Sevim ve Özlem Timurcuoğlu için ikindi namazının ardından Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Ak Cami’de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, Trabzon Valisi Nuri Okutan, Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.KTÜ’de kimya mühendisi olarak görev yapan Gülhanım Piyale’nin tabutu başında gözyaşı döken 15 yaşındaki oğlu Doğa ve annesi Mücella Piyale, yakınları tarafından sakinleştirildi. Burçak Sevim’in babası Oktay Sevim ve Özlem Timurcuoğlu’nun annesi Sündüz ile babası Türker Timurcuoğlu da çocuklarının tabutları başında ağıtlar yaktı.Özlem Timurcuoğlu ve Burçak Sevim’in yakın arkadaşı olan ve valilik önündeki cenaze töreninde de sinir krizleri geçiren Burçak Güngör, cenaze namazı öncesinde de arkadaşlarının ardından ağıtlar yaktı. Küçük yaşlardan bu yana arkadaş oldukları adaşı Burçak ve Özlem’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Burçak Güngör, “Hayattaki bütün planlarımızı beraber yapardık. Ben Ankara’da Hukuk Fakültesi’ni kazandığım için Trabzon’dan ayrılmak zorunda kaldım. 4 yıldır onlardan ayrıydım ama bir an bile kopmadık. Benim sınavım olduğu için pazar günü Trabzon’a gelemedim. Sınavım olmasaydı bu faaliyete ben de katılacaktım, birlikte dağa çıkacaktık. Beni bırakıp gittiler ama onlar benim için ölmedi” dedi.Çığ felaketinin ardından arkadaşlarına yardım eden anestezi uzmanı Sevgi Gültekin ise, törende Trabzon Valisi Nuri Okutan ile bir süre sohbet etti. Oğluna kayak yaptırmak için dağa çıktığını ve ekiple aynı yerde bulunduklarını anlatan Sevgi Gültekin, “Olaydan yara almadan kurtulan Hasan Çiftçi, çığ düşünce beni aradı. Hemen olay yerine gittim. Çığ altından ilk olarak Erhan’ı (Terzi) çıkardık. 20 dakika süreyle müdahale ettim. Sonra Burçak’ı çıkardık, ardından da Özlem’i. 3 arkadaşımı kurtarmak için çok uğraştım. Erhan çıktığında yaşam belirtisi vardı. Onu kurtaramadığım için çok üzgünüm” dedi. Sevgi Gültekin, güzergah konusunda yapılan eleştirilerle ilgili yorum yaparken de şunları söyledi:“Biz bu ekiple sürekli dağlara çıkar gezerdik. Erhan, rehberimiz ve öncümüz olarak o kadar titiz ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen birisiydi ki; bize hep, ‘Elinizde kağıt mendil olsa bile cebinize koyun, dengenizi bozar’ derdi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen o Erhan nasıl oldu da böylesine bir rotaya o ekibi götürdü hala anlamış değilim. Hayatta biz o rotaya girmezdik. Çünkü geçilen güzergahta 1 metreyi aşan kar vardı ve çığ riski olduğu görülüyordu. Erhan gibi tecrübeli biri bunu nasıl yaptı anlayabilmiş değilim.”3 çığ kurbanının cenazesi daha sonra Dürbinar Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.