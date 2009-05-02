Valiye tablolu tepki

Kalp krizinden ölen kaymakamın ailesi, Bursa Valisi’ni protesto etmek için yaptırdığı tabloda valinin yüzünü kapattı.



Bursa’nın İznik İlçesinde Kaymakamlık yaparken rüşvet iddiasıyla Tokat'a Vali Yardımcısı olarak atanan ve burada geçirdiği kalp krizinden ölen 42 yaşındaki Hüseyin Avcı'nın ailesi, `Rüşvet' iddiasıyla ilgili soruşturma izni veren Bursa Valisi Şahabettin Harput'a kızgın. Aile, Avcı'nın İznik ilçesinde kaymakamlık yaparken Harput ile yan yana duran tablosunu resmi yapan ressama gönderip, Vali Harput'un yüzünü kapattırdı. Valinin yerine ise üçüncü kişi olarak yakın arkadaşı olan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ara Altun'u resmettirdi.



İznik eski Kaymakamı Hüseyin Avcı hakkında geçen yıl, akrabalarının Uludağ yolundaki restoranına içki ruhsatı almak için Sig Sauer tabancasını, Osmangazi Belediyesi eski Ruhsat Müdürü Kenan Kır'a rüşvet verdiği iddiasıyla 12 yıl hapis istemiyle Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davası sürerken Tokat Vali Yardımcılığı'na atanan ve geçen Şubat ayında geçirdiği kalp krizinden yaşamını yitiren Hüseyin Avcı'nın kardeşi Hasan Avcı, ağabeyinin suçsuz olduğunu ve Bursa Valisi Şehabettin Harput'un rüşvet iddiasıyla soruşturma izni vermesinden dolayı kırgın olduklarını söyledi.



Hasan Avcı, Vali Harput'a olan tepkilerini, ağabeyinin İznik Kaymakamlığı yaptığı yıllarda, ilçedeki Ressam Yılmaz Gurbetçi'ye yaptırdığı, Lefke kapısında Vali Harput ile kendisini resmettirdiği tabloyu değiştirerek gösterdi. Tabloyu tekrar gönderdikleri Ressam Yılmaz Gurbetçi'den Vali Harput'un başının silinmesini istediklerini anlatan Hasan Avcı, ``İddialar üzerine ağabeyimi arayıp görüşünü almayan Vali, verdiği soruşturma izni ile bizi üzdü. Kendilerine kırgınız. Biz de tabloda değişiklik yaptırdık. Önceki tabloda ağabeyim ile vali yan yana görülüyordu. Yaptırdığımız değişiklik ile Vali Harput'u arka plana koyup, yüzünü kapattık. Ağabeyimin yanına ise çok yakın arkadaşı olan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Fakültesi Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ara Altun'u koydurduk'' dedi.



İznik'te 2004-2008 yılları arasında Kaymakamlık yapan evli ve 3 çocuk Babası Hüseyin Avcı ilçe halkı tarafından çok seviliyordu. Avcı'nın Tokat'ta yaşamını yitirmesinin öğrenilmesi sonucu İznik merkez ve tüm köylerinde ikişer kez sela okunmuştu.

