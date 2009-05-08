Valiye selam vermeyen öğretmene koruma dayağı

Tunceli’de makam aracı geçen Vali Mustafa Yaman’a selam vermedi diye bir öğretmenin korumalar tarafından dövüldüğü öne sürüldü.



Tunceli’de Ticaret Meslek Lisesi matematik öğretmeni ve Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Aslan’ın, Vali Mustafa Yaman’ın makam aracının geçişi sırasında uygunsuz durduğu, ceketini ilikleyip selam vermediği gerekçesiyle korumalar tarafından dövüldüğü iddia edildi. Öğretmen Aslan, “Konuyu ilettiğimiz Valimiz, korumaları adına özür diledi. Ama özür değil gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.



Eğitim Sen Şube Başkanı Erkan Eslek ile basın toplantısı düzenleyen Mehmet Ali Aslan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı provalarının ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde durakta otobüs beklemeye başladığını söyledi. Aslan, durakta beklediği sırada Vali Mustafa Yaman’ın makam aracı ile konvoyun geçtiğini belirterek, olayı şöyle anlattı:



“Konvoyun geçisi ardından ben durakta beklerken vali korumaları yanıma gelerek konvoyun geçişi sırasında duruşumun uygunsuz olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yaptı. Beni daha önceden tanıdıkları ve sendikacı olduğumu bildikleri için, ‘Siyasi görüşün ne olursa olsun Valiye ve Bayrağa saygı göstermek durumundasın’ diyerek küfür ve hakaretler ettiler. Daha sonra beni itip göğsüme vurarak darp ettiler.”



Suç duyurusunda bulunacak



Olayın ardınan, sendika yöneticileri ile birlikte Vali Mustafa Yaman’ı ziyaret edip konuyu aktardıklarını belirten öğretmen Mehmet Ali Aslan, Vali Yaman’ın da kendisine, duruşunun devlet memurluğu adabına uygun olmadığını söylediğini kaydetti. Aslan şunları söyledi:

“Bizim sokakta ya da yolda herhangi bir yerde durduğumuzda yolda geçen her aracı takip etmemiz mümkün değil. Ben bu durumu da valiye izah ettim. Vali korumaları adına özür diledi ama, biz özür değil gereğinin yapılmasını istiyoruz. Dün yaşadığımız olay güvenlik güçlerinin ilimizde ne kadar pervasızca hareket ettiğinin göstergesidir. Beni yaklaşık 25 dakika boyunca sorguladılar hep üzerime yürüdüler. Beni tartaklayıp göğüsüme vurduktan sonra başka güvenlik görevlileri araya girerek müdahale etiller. Yoksa beni daha fazla darp edeceklerdi. Bu saldırının temel amacı benim sendikacı olmamdan dolayı yapıldığını düşünüyorum. Bugün vali korumaları hakkında suç duyurusunda bulunacağım.”



