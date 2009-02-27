Valiye otopark fişinde ısrar edince işinden oldu

Bolu'da cadde kenarında otopark görevlisi olan 28 yaşındaki Hülya Yaman, Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar’ın makam aracına ‘park fişi’ kesmek isteyince şoförüyle tartıştı, sonunda işinden oldu.



Vali Halil İbrahim Akpınar’ın, 14 0001 plakalı makam aracı, dün saat 10.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi'nde Bankalar Meydanı girişinde park etti. Banka şubelerini ziyaret eden Vali Halil İbrahim Akpınar, araçtan inerek bir bankaya gitti.



Bu sırada, kent merkezinde bulunan otoparkların işletmeciliğini yapan Avea Parkline Şireti'nde otopark görevlisi olarak çalışan Hülya Yaman, iddiaya göre makam şoförüne aracın ne kadar kalacağını sordu. Yaman, 20 dakikadan sonra resmi araçlara fiş kesildiğini söyleyince, Vali Akpınar'ın şoförü ile tartışmaya başladı.



Yaman’ın iddiasına göre Akpınar'ın şoförü “İşinden olursun” diyerek, firma yetkililerini cep telefonuyla aradı. Firmanın müdürü Erdoğan Ünsal, şirkete çağırdığı Hülya Yaman’ı işten kovdu. Yaman’ın görev yaptığı yere başka bir görevli gönderildi.



Asgari ücretle yaklaşık 2.5 aydır çalıştığı işinden olan Hülya Yaman, Vali Akpınar’ın makam aracının park etmesi üzerine sadece not aldığını belirterek, “Resmi araçlara 15- 20 dakikadan sonra fiş kesiliyor. Valinin aracındaki kişi ‘Ben istersem akşama kadar kalırım’ dedi. Ben de, ‘Akşama kadar kalırsanız fiş kesmek durumundayım’ dedim. Sonra bana o kişi ‘İşinden olursun’ dedi. Ben de kendisine ‘Ben sadece işimi yapıyorum’ diye cevap verdim. Sonra firmanın müdürü çağırıp, valinin aracına fiş kesmem yüzünden beni işten çıkardı” dedi.



'Resmi araçlara fiş kesmiyoruz'



Otoparkların işletmeciliğini yapan firmanın müdürü Erdoğan Ünsal ise valiliği arayarak yetkililerden özür dilediklerini söyledi. Ünsal, “Bu çalıştırdığımız personelin psikolojik sorunlarının olduğunu tespit ettik. Sabah işe başladı, hiçbir sorunu yoktu. İşe başladıktan sonra sanırım ruh halinde bir şey oldu. Biz resmi araçlara fiş kesmiyoruz. Bolu’daki bütün ücretli otoparkları kullanırlar. Zaman kesinlikle söz konusu olmaz. Bu olay tamamen personelin agresifliği ve ruh hali. Bu kişiyi bu hareketinden dolayı işten çıkardık” dedi.



Vali Akpınar ise valiliğe döndükten sonra yaşananlardan haberdar oldu. Valilik yetkilileri, Hülya Yaman’ın işten çıkarılması için bir taleplerinin olmadığını, yaşanan tartışma üzerine firma yetkililerine bilgi verildiğini, Yaman’ın yeniden işe alınmasını istediklerini kaydetti.