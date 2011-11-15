-Valinin yardım çağrısı karşılık buldu VAN (A.A) - 15.11.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu'nun acil yardım çağrısına cevap veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için 15 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye gönderiyor. Vali Karaloğlu'nun, AA vasıtasıyla tüm Türkiye'ye duyurduğu yardım çağrısı üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. AA muhabirinin Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, daha önce bölgeye ilk kurtarma ekibini gönderen, temizlik ve gıda malzemesi ulaştıran, suyundan battaniyesine, uyku tulumundan ekmeğine ve elektrikli ısıtıcısına kadar yardım elini uzatan belediye, son olarak da Van Valisi Karaloğlu'nun talebinin ardından, deprem bölgesine 15 tırlık gıda malzemesini yola çıkarıyor. Van'a doğru yarın yola çıkacak olan tırlardaki yardım kolilerinde, 40 ton zeytin, 40 ton beyaz peynir, 20 ton salça, 30 ton tuz, 200 ton makarna, 100 ton sıvı yağ, 100 ton un, 40 ton arpa şehriye, 60 ton çay, 120 ton toz şeker, 80 ton reçel, 40 ton helva, 100 ton pirinç, 40 ton kuru fasulye, 40 ton nohut, 40 ton bulgur yer alıyor. Yardım kolilerinde, temizlik malzemesi olarak da 30 ton sabun, 20 ton banyo sabunu, 60 ton çamaşır deterjanı, 40 ton sıvı bulaşık deterjanı bulunuyor. Van'da 23 Ekimde meydana gelen deprem felaketinin ardından acil yardım ve kurtarma için bölgeye 38 kişilik arama ve kurtarma ekibi ile özel eğitimli 3 K-9 köpekleriyle koşan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, ilk günden başlayan kurtarma çalışmalarında 4 kişi yaralı olarak enkaz altından kurtarılmıştı. Daha sonra da bölgenin en acil ihtiyaçları olan 120 bin adet 1,5 litrelik suyu bölgeye ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en büyük ihtiyacı olan taze ekmek fırınını da Van'a göndermişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha sonra 8 bin 700 battaniye, bin uyku tulumu, 3 bin elektrikli ısıtıcıyı da bölgedeki ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırmıştı. Belediye, son olarak da bölgeye gönderdiği 54 tır dolusu, 1.240 tonluk gıda ve temizlik malzemesiyle depremzedelerin yardımına koşmuştu. Öte yandan, Kayseri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri de Van Valisi Karaloğlu'nun yardım çağrısına cevap verdi. Bu belediyelerin de bölgeye yardım malzemeleri gönderdikleri öğrenildi.