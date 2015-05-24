Vali'nin tuvaletleri altın değil, krom kaplama

Hakkında, Kocaeli Valisi olduğu dönemde "makam tuvaleti"ni altın kaplattığı yönünde haberler çıkan Hatay Valisi Ercan Topaca, bir basın açıklaması düzenleyerek iddiaları reddetti. Söz konusu eşyaların altın kaplama değil, altın sarısı krom kaplama olduğunu belirten Topaca, 752 bin liralık faturanın sadece tuvalet ve banyonun yapımı için değil, tüm Valilik binasının tadilatı için harcanan para olduğunu söyledi.

Topaca, "Kamuoyunun da doğru bilgilenmesini, yanlış bir işlemin olmadığını, altın bir kaplama veya malzemenin kullanılmadığını, kullanılan malzemenin herhangi bir yapı marketinde bulunabilen, altın sarısı renginde krom malzemeler olduğunu kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.

'5 yıl önce yapılan bir şeyin şimdi gündeme getirilmesinin anlamı yoktur'

Söz konusu Kocaeli Valiliği binasının boş olduğunu ve isteyenin gidip görüntü alabileceğini söyleyen Topaca, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi krom ya gümüş renginde olur, ya da sarımtırak altına benzeyen bir renkte olur ve kataloglarda da bu aslında altın sarısı krom diye ifade edilir. Kocaeli'de kullanılan malzemede bu malzemedendir. Bu konu da bundan yaklaşık 5 yıl önce yapılan bir iştir. Bugün bunun gündeme taşınması ve haberleştirilmesi benim tarafımdan çok anlamlı bulunmamaktadır.

"Konu ile ilgili gerekli ihaleler yapıldıktan sonra gerek Sayıştay denetçileri tarafından gerek müfettişler tarafından o yıllara ilişkin, hesaplar denetlenmiş ve tenkit konusu dahi edilmemiştir. Bu konu ile ilgili olarak yine o dönem içerisinde bir isimsiz dilekçe üzerine Yargıtay Başsavcılığı tarafından bir inceleme başlatılmış, o inceleme neticesinde kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilmiş, hukuken aslında kapanmış bir meseledir."