Valiye 752 bin liralık altın kaplama tuvalet!

Hatay Valisi Ercan Topaca’nın Kocaeli Valisi olduğu dönemde makam tuvaletini altın kaplattırdığı ortaya çıktı. Uz-Ak yapı firmasına 752 bin TL’ye yaptırılan tadilatta kullanılan malzemelerin tamamına yakını altın kaplama. Banyo ve tuvalete altın kaplama “tuvalet fırçalığı, altın kaplama sabunluk ve havluluk, altın kaplama bornoz askılığı ve altın kaplama çöp kovası” alındı. Hatay Valiliği görevlisi, “Saydığınız şeyler aklı başında insanın yapacağı şeyler değil” dedi.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, Kocaeli İl Özel İdaresi ile yüklenici firma olan Uz-Ak Yapı Malzemeleri arasında Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve Kocaeli Valilik Makamı tadilatı işi için 6 Eylül 2011’de sözleşme imzalandı. Tadilatın 15 gün süreceğinin belirtildiği sözleşmede söz konusu işin bedelinin 752 bin TL olacağı kaydedildi. Tadilatta kullanılacak malzemelere ilişkin yüzdelik tablosunda ise malzemeler kalem kalem sıralandı. Listede yer alan ilginç malzemelerden bazıları şöyle:

“Altın kaplama çöp kovası, altın kaplama diş fırçalık, altın kaplama tuvalet kâğıtlık, altın kaplama sabunluk, altın kaplama havluluk, altın kaplama tuvalet fırçalık, altın kaplama askılık.”

‘Aklı başında insan işi değil

Basın ve Halka İlişkiler bölümünden bir yetkili, belgelerdeki altın kaplama malzemelerle ilgili olarak, “Bu saydığınız şeyler aklı başında insanın yapacağı şeyler değil” dedi. Aynı yetkili Vali Topaca’nın Kocaeli’nde görevde olduğu dönem yapılan işlemin valiliğin bir katının tamamının tadilatı ve dış cephe boyası işlemi olduğunu aktardığını belirterek, Vali Ercan Topaca’nın “Altın kaplama malzemeler yalan. Eğer bunu haberleştirirseniz hukuki sonuçlarına katlanırsınız” dediğini aktardı.