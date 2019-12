Valinin ‘ödeneklerimiz yerine gelecek’ sevinci

Başbakan Yardımcısı olarak ilk açılışını memleketi Manisa’da yapan Arınç’ın yeni görevine en çok Manisa Valisi sevindi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'na getirilen TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, bakan olarak ilk açılışını memleketi Manisa'da yaptı. Tarım Kredi Kooperatifi açılışına katılan Arınç dün evindeki açıklamanın ardından burada da yeni görevine ilişkin beklenti ve taleplerinin olmadığını yineledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün yeni kabinede ismini Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak açıkladığı AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, 215 Sayılı Manisa Tarım Kredi Kooperatifi'nin açılışına katıldı. Davetiyelerde önceden duyurulmasına rağmen İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise kabine değişikliği ve 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle katılmadığı açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Arınç, yeni görevine geliş hikayesini anlattı.



Arınç: Beklentim yoktu



Bülent Arınç, iki gündür Manisa'da olduğunu belirterek, bakan olduğu haberini nasıl aldığını şöyle anlattı:



“Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Siyasi Komite Toplantısı'nı yaptım. Haftasonuna kadar kalıp bazı açılışlara katılmak istiyordum. Pazar günü ise Manisaspor'un Diyarbakırspor ile oynayacağı futbol maçını izleyip, kazanılması halinde birlikte şampiyonluk turu atmak istiyordum. Bu düşüncelerle Manisa'da çalışmalarımızı yaparken dün açıklanan yeni hükümette başbakan yardımcılığına atandığımızı sayın başbakan ve cumhurbaşkanımızdan öğrendim. Üç günden beri, içinizden biri olarak, sizlerle birlikte kravat takmadan, lacileri giymeden dolaşıyordum. Böyle bir beklentim ve talebim de yoktu. Ancak, başbakanımız dün öğle saatlerinde arayıp, böyle bir düşüncesi olduğunu ve kabinede bulunmamdan memnun olacağını ifade etti. Bize de verilen görevi yapmak düşer. Hayırlı olsun dedik. Allah mahcup etmesin. Bunların hepsi vatana millete hizmet görevleridir. Yapabiliyorsak, faydalı olabiliyorsak. Ülkemiz için hayırlı işlere bizim de katkımız oluyorsa bundan elbette büyük bir onur duyarız.''



Başbakanın açıklamasının ardından Manisalı dostlarından yeni görevi için tebrik telefonları aldığını belirten Arınç, ``Bu sevinçlerini bizlerle paylaşanlara teşekkür ediyorum. Allah yeni hükümetimize başarılar versin, hayırlı olsun. Rabbim hepimize yardım etsin. Ülkemizin güzel hizmetlere ihtiyacı var. Altı yedi yıldır devam eden iktidarın bundan sonraki çalışmalarında yine çok başarılı olmasını diliyorum. Bizim de burada bir katkımız, bir tutam payımız olacaksa şahsım, ülkem ve Manisa adına sevinç duyacağım'' dedi.



Manisalılardan destek ve dua beklediğini kaydeden Bülent Arınç, ``Her zaman birlikte olduk. Manisanın bir evladı olmaktan gurur duydum. Yine sizlerle birlikte olacağız. Yine Manisamız ve ülkemiz için inşallah el ele vereceğiz'' diye konuştu.



Arınç, konuşması sırasında yağmur yağmaya başlayınca bir kadın görevlinin şemsiye tutmak istemesine ``Teşekkür ederim kızım, ver bakayım'' diyerek şemsiyesini kendi tuttu.



Vali Güvenç’in heyecanı



Açılışta Bülent Arınç'tan önce bir konuşma yapan Manisa Valisi Celalettin Güvenç'in ise heyacanlı olduğu görüldü. Güvenç'in yeni görevi nedeniyle Arınç'ı tebrik etmek için kullandığı kelimeler dikkati çekti. Güvenç, şunları söyledi:



``Manisa adına gururumuzu ifade etmek istiyorum. Allah mahçup etmesin. Sayın başkanımız artık başbakan yardımcımız. Eminim ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin faaliyetlerine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Milli birlik beraberlik adına, değerlerimizin korunması adına bir abilik yön göstericilik yapacaktır. Onun için çok büyük gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Dualarımız tebriklerimiz sayın başbakan yardımcımızın yanında. Bunun yanında Manisa valisi adına hepiniz adına gurur duyuyorum artık bir başbakan yardımcımız var. Başkanken her türlü talebimizi sağ olsun hiç vakit esirgemeden takip ediyordu. Bundan sonra çok büyük daha bir güç bulduk. Evvelki gün sabah yeni stad ihalesi yaptık. Paramız eksik. `Başkanım nasıl olacak, Bütçede de sıkıntı var' diye dertleşiyordum. `Buluruz, inşallah. Takip ederiz vali bey merak etmeyin, yapın' demişti. Artık ondan da eminim, bütün ödenek isteklerimiz derhal yerine gelecektir. Gerçekten dertlerimizi birinci elden bu kadar yakın iletme imkanı bulacağımız için Manisa adına mutluluk duyuyorum.''



‘En ucuz krediyi veriyoruz’



Türkiye Tarım Kooperatifleri 215 Sayılı Manisa Tarım Kredi Kooperatifi'nin açılışına katılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Bebrettin Yıldırım, kooperatifin verdiği kredinin piyasadaki en ucuz tarım kredisi olduğunu söyledi. Yıldırım, ``Verdiğimiz kredilerin yüzde 97'si indirimli kredi. Şimdiye kadar 250 uzman çalışan işe alarak tarımın şahlanmasına katkıda bulunduk. Her zaman çiftçimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Tarımla uğraşan her kesimin kooperatifin yanında olması gerekiyor'' dedi.



Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Arınç, beraberindekilerle kurdelesini kestiği 215 Sayılı Manisa Tarım Kredi Kooperatifi'ni gezip, bilgi aldı.