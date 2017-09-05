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Valinin makam aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, 2015 yılında Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Albay'ın oğlu, 10 yaşındaki Ali Emir Albay'a, sünnet düğünü için kırmız

05 Eylül 2017 15:47

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, 2015 yılında Diyarbakır\'ın Ergani İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Albay\'ın oğlu, 10 yaşındaki Ali Emir Albay\'a, sünnet düğünü için kırmızı plakalı makam aracını tahsis etti.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı ile birlikte kırmızı plakalı makam aracını süsleterek, Yenice İlçesi Kalkım Beldesi\'nde şehit astsubayın oğlu Ali Emir Albay için geçen pazar günü düzenlenen sünnet törenine katıldı. Şehit çocuğu Ali Emir Albay\'ın sünnet törenine, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin yakınları ile jandarma ve emniyet personeli katıldı. Sünnet arabası olan Vali Tavlı\'nın Range Rover marka siyah makam aracının ön kaputunun üzeri ve arka camına Türk bayrağı motifini oluşturan çiçekler konulurken, \'Ali Emir\' yazıldı. Albay, ailesiyle birlikte kendisine tahsis edilen makam aracına binerek, sünnet konvoyuna katıldı.
Şehit Mehmet Albay\'ın oğlu Ali Emir Albay\'a altın takıp, Beşiktaş forması hediye eden Vali Orhan Tavlı, en büyük sürprizi kırmızı plakalı makam aracını Albay\'a sünnet arabası olarak tahsis ederek yaptı. Sünnet olan Ali Emir Albay\'a elini öptüren Vali Tavlı, “Allah Ali Emir\'e hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin\" diyerek, kendisini kutladı.
Vali Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı ile birlikte sünnet çocuğu Ali Emir Albay ve annesi Şeyma Albay ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Tavlı, sünnet düğünü için tahsis ettiği makam arabası önünde de Albay ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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