Vali'nin kardeşine seks şantajı!

İstanbul Organize polisinin yaptığı operasyonla İstanbul Valisi Muammer Güler'in kardeşi İşadamı Faruk Güler'e "Kadınla çekilmiş görüntülerin var" diye şantaj yaptıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Yunus Emre Esatoğlu ile Mehmet Ali B. "şantaj ve tehdit" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi, 4 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemece tekrar sorgulanan Esatoğlu tutuklanırken, Ali B. serbest bırakıldı.



İşadamı Güler'i tehdit ettiği ve şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklanan Esatoğlu'nun ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Faruk Güler'le daha önceden patronum olan Bedri Atay aracılığıyla tanıştım. Tanışmamız şöyle oldu: Bir gün Bedri Atay'la Faruk Güler Ortaköy'e bir restorana gideceklerdi. Bedri Atay'ın aracına Faruk Güler bindi. Ben de araçta şoförlük yaptım. Arabada Faruk Güler, Parizen Disko'ya giderek eğlendiğini, polis uygulamasına denk geldiğini görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığını belirterek Moldova'da kız arkadaşı olduğunu, hafta sonlarını bu kız arkadaşı ile geçirdiğini Bedri Atay'a anlatıyordu. Bu konuşmaları dinlemiştim. Bedri Atay ile Faruk Güler araçtan inip restorana gittikten sonra Bedri Atay'ın cep telefonundan Faruk Güler'in telefonunu bularak kendi telefonuma kaydettim. Bedri Atay'a ait Sönmez Otel'de çalışıyordum ve bu işyerinden yaklaşık 40 gün önce ayrılmıştım. İşsiz kalınca ve param olmayınca uyuşturucunun da verdiği etkiyle Faruk Güler'i arayarak kendisinin kadınlarla görüntü kayıtlarının olduğunu söyleyerek para istedim. Parayı vermediği takdirde görüntüleri basına vereceğimi söyledim. Aslında elimde bu tür görüntü kayıtları yoktu. Ben tamamen Bedri Atay ile olan görüşmelerinden elde ettiğim bilgileri onun aleyhine kullandım. Benimle birlikte gözaltına alınan diğer şüphelilerin bu olaydan haberi yoktu. Tamamen kendi başıma planladığım bir olaydır. Yaptığımdan pişmanım."

